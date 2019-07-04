Є реальні інструменти для зниження тарифу «Укренерго», - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 червня НКРЕКП затвердила тарифи «Укренерго» на II півріччя 2019, які враховують старт нового ринку електроенергії

Джерелами зниження тарифу може бути закупівля втрат та коригування балансу, - Чех

На сьогодні є реальні механізми для зниження тарифу «Укренерго». Це, в свою чергу, дозволить знизити тарифи для кінцевих споживачів. Про це в коментарі заявив радник міністра енергетики України, екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех.

За словами експерта, зараз є три реальних інструменти для зниження тарифу.

«Джерелами (зниження, - ред.) може бути, перше, закупівля втрат, тому що це складова тарифу «Укренерго» на передачу. Вона розраховувалася із закупівельної ціни втрат у 1,62 гривні. При цьому «Укренерго» може купувати втрати за ціною 57 копійок на спеціальному аукціоні, де продається електроенергія «Енергоатому» і «Укргідроенерго». Це зниження на 3,5-3,7 копійки. А другим джерелом може бути коригування балансу. В баланс закладені завищені обсяги вироблення електроенергії «зеленими». І, отже, для цього, якщо слідувати за тарифом, потрібні і більші обсяги коштів для виплати фіксованих тарифів для «зелених». Техніка, процедура перегляду балансу існує. Це (зниження частки ВДЕ в енергобалансі, - ред.) дасть можливість змінити тариф «Укренерго». І, звичайно, ще питання операційної діяльності. Її теж можна і потрібно, напевно, оптимізувати. Це стосується і погашення кредитів. Джерелом погашення кредитів, звичайно, повинен бути тариф, але ці зобов'язання теж можна реструктуризувати», - пояснив Чех.

Нагадаємо, 7 червня НКРЕКП затвердила тарифи «Укренерго» на II півріччя 2019, які враховують старт нового ринку електроенергії і забезпечують покриття додаткових витрат. На відміну від раніше діючого єдиного тарифу компанії, «Укренерго» в новому ринку отримав два тарифи: на передачу електроенергії - 34,74 коп / кВт • год і на диспетчерське управління - 0,89 коп / кВтг.

Раніше прес-служба «Укренерго» повідомляла, що 1 липня Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію постанов НКРЕКУ № 954 і № 955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя .

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» подали апеляції на судове рішення про призупинення тарифів «Укренерго» на друге півріччя 2019 року.