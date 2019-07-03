«Укренерго» оскаржило ухвалу Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів компанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оскаржувана ухвала була винесена судом за заявою АТ «Нікопольський завод феросплавів»

Держпідприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»» подало апеляційну скаргу на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва (№ 640/11330/19 від 27 червня 2019 року), якою призупинено дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року про встановлення тарифів для НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя поточного року. Також компанія відправила до суду клопотання, яким просить скасувати припинення дії зазначених постанов. Про це повідомляється на офіційному Інтернет-сайті НЕК «Укренерго».

Раніше про оскарження ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва № 640/11330/19 від 27 червня 2019 року в апеляційному порядку повідомили НРЕКП та держпідприємство «Гарантований покупець». Оскаржувана ухвала була винесена судом за заявою АТ «Нікопольський завод феросплавів».

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника «Укренерго» Всеволод Ковальчук на своїй сторінці в Facebook пояснив економічні причини встановлення НКРЕКП нових тарифів для компанії «Укренерго».

«Як ми неодноразово повідомляли, зміна тарифів Укренерго з липня 2019 року не пов’язана з тим, що ми нібито почали дорожче передавати електроенергію чи придумали нову послугу з диспетчеризації. Це лише приведення у відповідність до вимог закону «Про ринок електроенергії» взаємовідносин між учасниками ринку. І наш тариф не виріс в рази, а просто ми починаємо сплачувати за те, що раніше оплачувало ДП «Енергоринок», якого вже немає в новій моделі ринку. Це просто переміщення частини витрат, яке не вплинуло на ціни для споживачів, на відміну від інших речей, про які ми повідомляли раніше» - стверджує В.Ковальчук.

Нагадаємо, ДП «НЕК «Укренерго» – енергетична компанія з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України та передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до регіональних електромереж енергопостачальних компаній. До складу Компанії входять 8 енергосистем, що охоплює всю територію України.