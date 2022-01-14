Пластикові картки для виплат за вакцинацію видає ще один банк

Пластикову картку зможуть отримати всі українці з сертифікатом про повну вакцинацію в застосунку «Дія»

Комерційний А-Банк працює над реалізацією отримання фізичної картки «єПідтримка» для виплат 1000 грн від держави за повний курс щеплення. Про це повідомляє пресслужба банку.

Клієнти А-Банку зможуть отримати пластикову банківську картку «єПідтримка» у будь-якому відділенні банку та дистанційно – замовити у додатку ABank24.

Пластикову картку зможуть отримати всі українці з сертифікатом про повну вакцинацію в застосунку «Дія», які вперше оформлюють картку «єПідтримка», та клієнти А-Банку, які вже оформили віртуальну картку.

«Рішення про реалізацію видачі пластикових карток єПідтримка ми прийняли на основі звернень наших клієнтів. Ми отримували відгуки від клієнтів з питаннями «як бути, якщо у мене немає можливості скористатися електронним гаманцем?». Це питання ми вирішимо завдяки випуску фізичних карток єПідтримка. Клієнти, у яких немає можливості скористатися карткою єПідтримка через електронний гаманець, зможуть легко витратити 1000 грн від держави із пластиковою карткою», – зазначає голова правління А-Банку Юрій Кандауров.

Клієнтам, які звикли обслуговуватися у відділеннях або яким було недоступне оформлення цифрової картки, А-Банк надасть можливість оформлення пластикової картки «єПідтримка» у відділенні банку – для цього необхідно взяти з собою паспорт та ІПН.

Другий спосіб отримання пластикової картки єПідтримка – дистанційно, через подачу заявки на замовлення пластикової картки у додатку ABank24 у кілька кліків.

Клієнти, які не мають можливості скористатися карткою єПідтримка через електронний гаманець, зможуть легко витратити 1000 грн від держави, зазначають у А-Банку.

А-Банк нараховує 237 відділень у всіх регіонах України та обслуговує понад 1,6 млн клієнтів.

У грудні держбанки почали виплачувати «Вовину тисячу».

Згодом міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв, які від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надати номер карти для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення.

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