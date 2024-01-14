14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна бажати комусь зла

14 січня відзначається Всесвітній день логіки та День впорядкування оселі. Віряни вшановують пам’ять рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

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Всесвітній день логіки

14 січня 2019 року у багатьох країнах ознаменувалося першим святкуванням Всесвітнього дня логіки. Ініціаторами запровадження події виступили міжнародні організації ЮНЕСКО та CIPSH.

Їхню ідею було підтримано та затверджено на Головній конференції ЮНЕСКО, яка проходила у столиці Франції наприкінці 2019 року.

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Дату для святкування події обрано на честь видатних логіків XX ст. Саме цього дня народився Альфред Тарський та помер Курт Гедель.

Всесвітній день логіки покликаний привернути увагу міждисциплінарних наукових співтовариств і широкої громадськості до інтелектуальної історії, концептуального значення і практичного застосування логіки.

День впорядкування оселі

День впорядкування оселі (Organize Your Home Day) відзначають 14 січня. Це день, присвячений прибиранню, звільненню від непотребу та оновленню нашого житлового простору.

Це можливість перетворити наші домівки на більш організоване, ефективне та спокійне середовище. Цей день заохочує нас розібратися з кімнатами, незавершеними проєктами і створити більш гармонійну оселю.

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Яке сьогодні релігійне свято

14 січня в церковному календарі – День рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії, яка відома своїми добрими справами поряд з апостолами.

Під час гонінь, організованих римським імператором Діоклетіаном, Ніні разом з іншими дівчатами-християнками довелося тікати. Вони прибули на територію Вірменії. Дізнавшись про це, Діоклетіан написав царю Тірідат лист, в якому розповів про втікачок. Серед них була дівчина надзвичайної краси, звали її Рипсимія. Тірідат дізнавшись про Рипсимію, вирішив заволодіти нею, але отримавши відмову, наказав порубати всіх дів. Врятуватися змогла тільки Ніна. На самоті вона попрямувала в Иверію.

Бог покарав царя Вірменії, який жорстоко обійшовся з християнками. Тірідат захворів важкою нервовою хворобою і був на межі божевілля. Зцілив його Григорій Просвітитель. Після одужання Тірідат повірив в силу християнської віри, хрестився сам і хрестив свій народ. У 301 році християнство було проголошено державною релігією у Вірменії. А проповідь Ніни привела до Христа всю Грузію. Померла свята близько 335 року.

Що не можна робити цього дня

Не можна бажати комусь зла, сваритися і лихословити.

Не варто стригти волосся.

Відмовляти в допомозі та милостині.

Народні прикмети

Якщо птахи літають низько над землею, то варто готуватися до опадів.

Якщо вночі добре видно зорі та місяць, то почне знижуватися температура повітря

Хмарно – морози ще затримаються.

Якщо на деревах видно іній, то незабаром буде потепління.

Пам’ятні події 14 січня

1814 – підписані Кільські мирні договори, що поклали край англо-данській війні: Данія поступалася Швеції Норвегією.

1918 – отримано відповідь московської Ради народних комісарів про відмову вести мирні переговори з Українською Центральною Радою, з посиланням на останню її ноту, яка була сприйнята як образа.

1918 – у ніч на понеділок підрозділи українського полку ім. Петра Дорошенка залишили м. Глухів після бою з червоногвардійським Московським загоном особливого призначення.

1918 – українські частини Центральної Ради після 19-годинного бою змушені були під тиском більшовицьких підрозділів залишити м. Рівне.

1919 – у Києві постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів гетьмана Павла Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад.

1922 – у Харкові ВУЦВК затвердив «Положення про радіотелеграфне агентство України (РАТАУ)».

1928 – у Москві ЦК ВКП(б) надіслав директиву своїм місцевим організаціям, у тому числі ЦК КП(б)У, про посилення хлібозаготівель.

1933 – посольство Німеччини в Москві одержало доповідну записку від німецького консула в Києві А. Хенке про застосування штрафів в українському селі, про голод, епідемію тифу, захворювання на шигельоз.

1942 – на ім'я А.Гітлера направлений лист, де висловлювалися критичні зауваження щодо політики Третього рейху стосовно України.

1943 – війна на Тихому океані: почалася евакуація японських військ з острова Гуадалканал.

1946 – Генеральна Асамблея ООН обрала Українську РСР членом Економічної і соціальної ради ООН.

1953 – у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу став українець О. Гончаренко (193,143 очок).

1980 – Генеральна Асамблея ООН засудила інтервенцію СРСР в Афганістан і прийняла резолюцію, якою вимагала «негайно, безумовно і повністю вивести війська з Афганістану».

1989 – долаючи опір комуністичного керівництва та промосковських сил відбулись Установчі збори Донецького обласного Товариства української мови ім. Т. Шевченка.

1989 – міліція розігнала установчі збори ініціативної групи Тернопільської обласної філії Української Гельсінської спілки.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою.

2004 – після близько 500-річної перерви прапор «п'яти хрестів» став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства.

2005 – космічний зонд «Гюйгенс» здійснив вдалу посадку на поверхню Титану.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремія, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна.