Monobank попередив про нову схему шахрайства

Невідомі особи розповсюджують інформацію, що банк нібито запустив власну платформу для отримання пасивного доходу

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що фінустанова не запускала жодних платформ для заробітку грошей і казино та застеріг клієнтів від втрати коштів. Про це він написав у Facebook.

«У зв'язку з численними запитами хочу застерегти клієнтів від втрати грошей. Ми не запускали жодних платформ для заробітку грошей та казино. Жодних! Будь ласка, не ведіться на цих аферисті», – закликав Гороховський.

За його словами, служба безпеки банку спільно із правоохоронними органами вже працює над тим, щоб зупинити шахраїв.

Також фінансист зазначив, що такі «бренди», як monopizza, monoтаксі, морозиво Mono та ресторан у Тайланді Mono не мають до Monobank жодного відношення.

«Прошу бойкотувати таку неприкриту крадіжку, а шахраям, якщо є час і натхнення, морочити голову, а замість переказу грошей, в кінці, просто передавати «Привіт від Михайла Івановича!», – порадив Гороховський.

Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали пенсіонерів на понад 2 млн грн.

До слова, за рік криптошахраї вкрали рекордні $14 млрд.