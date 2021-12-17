Почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом

Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом

Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом

Перша нитка «Північного потоку-2» вже заповнена технічним газом

Процедура із заповнення газом другої нитки газопроводу «Північний потік-2» розпочалася у п'ятницю, 17 грудня. Про це повідомляє компанія-оператор Nord Stream 2 AG.

«Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу та тиску», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше за другою ниткою було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.

Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

Зазначимо, напередодні німецький регулятор: заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна.

Також нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Однак, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2».

А згодом канцлер Австрії заявив, що санкції проти «Північного потоку-2» зашкодять ЄС.