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    Економіка та фінанси

    Почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом

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    Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом - Почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом
    Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом
    фото з відкритих джерел

    Перша нитка «Північного потоку-2» вже заповнена технічним газом

    Процедура із заповнення газом другої нитки газопроводу «Північний потік-2» розпочалася у п'ятницю, 17 грудня. Про це повідомляє компанія-оператор Nord Stream 2 AG.

    «Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу та тиску», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що раніше за другою ниткою було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.

    Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

    Зазначимо, напередодні німецький регулятор: заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

    До слова, президент України Володимир Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна.

    Також нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

    Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

    Однак, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2».

    А згодом канцлер Австрії заявив, що санкції проти «Північного потоку-2» зашкодять ЄС.

    Читайте також: «Північний потік-2» може запрацювати без сертифікації – ЗМІ
    Теги: Росія енергетика газ Північний потік-2
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    Почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом