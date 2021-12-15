Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна

Зеленський хоче використати «Північний потік-2» для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче використати російський газопровід «Північний потік-2». Зокрема, щоб провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це Зеленський заявив на брифінгу.

«Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про «Північний потік-2». Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з РФ», – заявив Зеленський.

За його словами, «Північний потік-2» справедливий інструмент, який знаходитися в руках європейських лідерів.

«Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні «Мінська» або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені. Але це його право. Я не впевнений, що він мене почує», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сьогодні також Зеленський попросив Азербайджан допомогти у звільненні бранців Кремля.

Ще у Брюсселі Зеленський озвучив президенту Євроради стратегічну мету України.

Як відомо, 15 грудня президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Саміт Східного партнерства відбудеться за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.