Канцлер Австрії: санкції проти «Північного потоку-2» зашкодять ЄС

Карл Негаммер виступив проти використання «Північного потоку-2» як важеля тиску на РФ

Канцлер Австрії очікує, що «Північний потік-2» буде запущений невдовзі, як і планувалося

Новий канцлер Австрії Карл Негаммер виступив проти використання санкцій проти «Північного потоку-2» як засобу впливу на Росію. Про це Негаммер заявив в інтерв'ю виданню Die Welt.

«Я не думаю, що потрібно прив’язувати введення в експлуатацію «Північного потоку-2» з поведінкою Росії в Україні. Так ЄС лише зашкодить собі», – сказав він.

Канцлер Австрії очікує, що «Північний потік-2» буде запущений невдовзі, як і планувалося. За його словами, це важливий проєкт, який дає Євросоюзу безпеку постачання в енергетичних питаннях.

Водночас Негаммер не заперечує, що порушення міжнародного законодавства повинне мати відповідні наслідки.

До слова, Зеленський пояснив, що означатиме для України запуск «Північного потоку-2».

Нагадаємо, нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Однак, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2».