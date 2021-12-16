Німеччина б'є на сполох: запаси газу сягнули критично низької позначки

Наразі газосховища заповнені менш ніж на 60%

Рівень запасів у газових сховищах Німеччини опустився нижче за 60%. Про це виконавчий директор асоціації операторів підземних сховищ газу ФРН (INES) Себастьян Блешке повідомив газеті Handelsblatt.

За його словами, наразі газові сховища у країні заповнені приблизно на 59%. Це «історично низький рівень», порівняно з показниками минулих років, заявив Блешке.

«Оскільки справжня зима ще попереду, з порівняно невеликими запасами, безумовно, слід поводитися заощадливо. Якщо відбір газу зі сховищ буде таким самим, як зараз, рівень їхньої заповненості стане дуже низьким у лютому», – зазначив він.

Зазначимо, що 5 грудня Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні повідомив, що у жовтні-листопаді поточного року Росія скоротила постачання газу в Європейський Союз на 25% у порівнянні з минулим роком.

У грудні ринкові ціни на газ у Європі продовжували зростати. 13 грудня вони сягнули $1386,4 за кубометр.

15 грудня Європейська комісія офіційно запропонувала країнам-учасницям Євросоюзу не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу, адже відмова від таких контрактів прискорить перехід на «зелену енергетику» і розвиток ринку водню.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що російський газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

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