Німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа

У першій половині наступного року рішення щодо Nord Stream 2 «не буде», повідомив німецький регулятор

Федеральне мережеве агентство з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці Німеччини (Bundesnetzagentur) виключає сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» у першій половині 2022 року. Про це повідомляє Reuters.

«У першому півріччі 2022 року (сертифікації, – ред.) не буде», – заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн.

За його словами, компанія-оператор Nord Stream 2 почала процес створення дочірньої компанії в Німеччині відповідно до вимог німецького законодавства.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна.

Також нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Однак, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2».

А згодом канцлер Австрії заявив, що санкції проти «Північного потоку-2» зашкодять ЄС.