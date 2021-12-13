Австрія закликала ЄС ввести в експлуатацію «Північний потік-2»

Уряд Австрії вважає помилкою не використовувати газопровід за призначенням, незважаючи на напружені відносини між РФ і Україною

За словами австрійського міністра, російський проєкт завершено, а значить він повинен почати свою роботу

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами австрійського міністра, російський проєкт завершено, а значить він повинен почати свою роботу.

«Проєкт завершено, тепер ми повинні його використовувати», – заявив Шалленберг в понеділок, 13 грудня, в Брюсселі.

Він також заявив, що вважає помилкою не використовувати газопровід за призначенням, незважаючи на напружені відносини між Росією і Україною.

Я відомо, Німеччина відмовляється сертифікувати «Північний потік-2»

До слова, 8 грудня нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну.

Також нагадаємо, що новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком-2».

Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік-2» без сертифікації. Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік-2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку-2».