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    Австрія закликала ЄС ввести в експлуатацію «Північний потік-2»

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    Уряд Австрії вважає помилкою не використовувати газопровід за призначенням, незважаючи на напружені відносини між РФ і Україною - Австрія закликала ЄС ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
    Уряд Австрії вважає помилкою не використовувати газопровід за призначенням, незважаючи на напружені відносини між РФ і Україною
    фото: AFP

    За словами австрійського міністра, російський проєкт завершено, а значить він повинен почати свою роботу

    Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    За словами австрійського міністра, російський проєкт завершено, а значить він повинен почати свою роботу.

    «Проєкт завершено, тепер ми повинні його використовувати», – заявив Шалленберг в понеділок, 13 грудня, в Брюсселі.

    Він також заявив, що вважає помилкою не використовувати газопровід за призначенням, незважаючи на напружені відносини між Росією і Україною.

    Я відомо, Німеччина відмовляється сертифікувати «Північний потік-2»

    До слова, 8 грудня нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну.

    Також нагадаємо, що новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком-2».

    Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік-2» без сертифікації. Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

    Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік-2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

    Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку-2».

    Теги: Австрія МЗС ЄС Росія енергетика Німеччина Північний потік-2
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    Австрія закликала ЄС ввести в експлуатацію «Північний потік-2»