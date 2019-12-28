Податківці оштрафували АЗС на 83 мільйони гривень



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За порушення законодавства заправки отримали мільйонні штрафи

Податкова служба відзвітувала про закриття 74 незаконних заправок

Державна податкова служба України провела рейд серед заправок. У результаті перевірок АЗС отримали 82,9 млн грн штрафних санкцій за порушення вимог законодавства.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Станом на 27 грудня підрозділи контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів податкової служби провели 282 фактичних перевірки суб'єктів господарювання, а також демонтували 74 незаконних об'єкти торгівлі пальним.

Крім того Податкова служба передала Національній поліції України 81 матеріал, за підсумками перевірок, для прийняття подальших заходів.

«Одночасно встановлено 225 сумлінних платників податків, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, з наявними дозвільними документами, зокрема ліцензіями на право ведення відповідного виду господарської діяльності», - відзначили в пресслужбі, додавши, що робота в цьому напрямку триває.

Нагадаємо, прем’єрміністр України Олексій Гончарук дав доручення Фіскальній службі та правоохоронцям до 9 січня 2020 року вирішити питання тіньового обігу пального.

«Усі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі», - заявив Гончарук.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав найбільші мережі автозаправних станцій знизити ціни на бензин.