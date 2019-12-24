У податковій службі тривають слідчі дії: електронні сервіси працюють частково
У податковій відзначили, що про відновлення роботи сервісу повідомлять додатково
У службі обіцяють, що сервіси почнуть працювати у штатному режимі «дуже скоро»
Державна податкова служба попереджає, що електронні сервіси фіскальної і податкової служб працюють не в повному обсязі через слідчі дії.
Про це Державна податкова служба повідомила у Facebook ввечері 24 грудня.
«Через слідчі дії у ДФС та ДПС з 19 грудня електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі», - зазначається у повідомленні.
У службі обіцяють, що сервіси почнуть працювати у штатному режимі «дуже скоро», і всі зможуть своєчасно подати всі податкові накладні.
У податковій також відзначили, що про відновлення роботи сервісу повідомлять додатково.