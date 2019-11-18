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    Wizz Air пропонує скасувати бізнесклас у літаках

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    Wizz Air пропонує скасувати бізнесклас у літаках

    Гендиректор авіаперевізника знайшов спосіб, як боротися зі змінами клімату

    Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнескласу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату.

    Про це пише Forbes.

    За словами Вараді, це стане одним із кроків у боротьбі зі змінами клімату.

    «Бізнесклас треба скасувати. Через пасажирів бізнескласів обсяги викидів вуглекислого газу вдвічі більші в порівнянні з пасажирами економ-класу», — зазначив він.

    Як повідомляють у Wizz Air, у травні на одного пасажира компанії припадало 56,5 грамів вуглекислого газу за один кілометр.
    До слова, Італія стане першою у світі, де у школах вивчатимуть зміни клімату. З вересня державні школи почали додавати до програми нові предмети, де вивчатимуть сталий розвиток суспільства.

    Також одну годину на тиждень учні вивчають глобальне потепління та вплив людини на природні ресурси.

    Сталий розвиток — це концепція, яка передбачає досягнення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів наступних поколінь. ООН визначила 17 цілей сталого розвитку до 2030 року, зокрема подолання бідності, голоду, досягнення міцного здоров'я, гендерної рівності, якісної освіти тощо.

     

    екологія клімат бізнес літак Wizz Air лоукостери авіаперевезення
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