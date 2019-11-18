Wizz Air пропонує скасувати бізнесклас у літаках
Гендиректор авіаперевізника знайшов спосіб, як боротися зі змінами клімату
Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнескласу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату.
Про це пише Forbes.
За словами Вараді, це стане одним із кроків у боротьбі зі змінами клімату.
«Бізнесклас треба скасувати. Через пасажирів бізнескласів обсяги викидів вуглекислого газу вдвічі більші в порівнянні з пасажирами економ-класу», — зазначив він.
Також одну годину на тиждень учні вивчають глобальне потепління та вплив людини на природні ресурси.
Сталий розвиток — це концепція, яка передбачає досягнення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів наступних поколінь. ООН визначила 17 цілей сталого розвитку до 2030 року, зокрема подолання бідності, голоду, досягнення міцного здоров'я, гендерної рівності, якісної освіти тощо.