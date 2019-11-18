Wizz Air пропонує скасувати бізнесклас у літаках



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Гендиректор авіаперевізника знайшов спосіб, як боротися зі змінами клімату

Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнескласу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату.

Про це пише Forbes.

За словами Вараді, це стане одним із кроків у боротьбі зі змінами клімату.

«Бізнесклас треба скасувати. Через пасажирів бізнескласів обсяги викидів вуглекислого газу вдвічі більші в порівнянні з пасажирами економ-класу», — зазначив він.

Як повідомляють у Wizz Air, у травні на одного пасажира компанії припадало 56,5 грамів вуглекислого газу за один кілометр.