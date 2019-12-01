В аеропорту Берліна застрягли пів сотні українців



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У посольстві обіцяють, що всі громадяни зможуть вилетіти в Україну у понеділок

1 грудня через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту 49 громадян України не встигли на свої рейси

Через великі черги на паспортному контролі 49 громадян України не змогли вилетіти з берлінського аеропорту «Шьонефельд» за маршрутами «Берлін-Київ» авіакомпанії Raynair і «Берлін-Київ» і «Берлін-Львів» Wizzair.

Про це повідомляє посольство України у ФРН.

Зазначається, що 1 грудня через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту 49 громадян України не встигли на свої рейси.

Українцям безкоштовно оформили нові квитки. Вже завтра всі громадяни зможуть полетіти за маршрутом.

«Питання на користь українських громадян вдалося оперативно вирішити завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу посольства України в ФРН з поліцією і співробітниками аеропорту», - йдеться в повідомленні.

До слова, азербайджанський лоукостер Buta Airways з 23 грудня 2019 року запустить прямі рейси Баку-Львів.