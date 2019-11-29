Азербайджанський лоукостер запускає рейс Баку-Львів



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Квитки продаються за ціною від $32 доларів в один бік за тарифом Buta Budget, який дозволяє провозити лише маленьку ручну поклажу

Продаж квитків відкритий на два щотижневих рейса, що будуть виконуватися у понеділок і четвер з 23 грудня 2019 року

Азербайджанський лоукостер Buta Airways з 23 грудня 2019 року запустить прямі рейси Баку-Львів.

Про свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника, передає avianews.com

Продаж квитків відкритий на два щотижневих рейса, що будуть виконуватися у понеділок і четвер.Вильоти зі Львова заплановані на 10:45 по понеділках і на 13:30 по четвергах.

Вильоти з Баку будуть виконуватися о 07:45 по понеділках і о 10:30 по четвергах. Час перельоту становитиме 3 годині 30 хвилин по дорозі зі Львова в Баку і 4 години по дорозі з Баку до Львова.

Квитки продаються за ціною від $32 доларів в один бік за тарифом Buta Budget, який дозволяє провозити лише маленьку ручну поклажу, наприклад, жіночу сумку, чоловічий портфель або сумку для фотокамери з габаритами до 35х30х10 см.

Провезення ручної поклажі з габаритами до 55х35х20 см без обмеження по вазі коштує 30 доларів, перевезення однієї валізи в багажі з вагою до 23 кг - від 25 доларів до 30 доларів в залежності від часу оплати.

Buta Airways є лоу-кост брендом в структурі азербайджанської державної авіакомпанії AZAL.

Польоти виконуються під кодом, сертифікатом і на літаках, що входять в структуру AZAL. Раніше кілька років AZAL виконував прямі перельоти з Баку до Львова. Зараз всі рейси в Україну виконуються під брендом Buta Airways.

Як повідомлялося 26 листопада цього року, азербайджанський лоукостер переїде з аеропорту «Київ» у «Бориспіль».