«Газпром» і не лише. Австралія ввела нові санкції проти Росії

У «чорному» списку Австралії ще 13 російських компаній

Австралія запровадила ще один пакет санкцій проти Росії. У санкційному списку, зокрема, «Газпром» і «Транснефть». Про це повідомляє The Guardian.

Загалом в «чорному» списку 13 компаній.

Крім нафтогазового сектора, Австралія ввела санкції щодо найбільшої російської телекомунікаційної компанії «Ростелком», найбільшого виробника електроенергії в Росії «РусГідро», судноплавних компаній та портів, а також алмазодобувної компанії «Алроса».

«Швидше за все, санкції матимуть незначний вплив на торгівлю між Австралією та Росією, яка обмежена – Росія є 37-м за величиною експортним пунктом Австралії та 57-м за величиною джерелом імпорту, при цьому загальна торгівля в обох напрямках становить не більше $1 млрд на рік», - пише видання.

Нагадаємо, великі глобальні торгові організації планують зменшити від 15 травня покупки сировини російських нафтових компаній, контрольованих Кремлем, щоб не порушувати санкції Європейського Союзу

Як повідомлялося, Австралія почала готувати новий пакет допомоги для України, аби ЗС могли протистояти російській армії.

Захід запроваджує додаткові санкції саме проти сектору оборонної промисловості Росії. Тож РФ більше не зможе виробляти свої гіперзвукові ракети «Кинжал».