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    Економіка та фінанси

    ЄС працює над можливістю запровадження ембарго на російські нафтопродукти – The New York Times

    Країнам треба час для пошуку альтернативних постачальників - ЄС працює над можливістю запровадження ембарго на російські нафтопродукти – The New York Times
    Країнам треба час для пошуку альтернативних постачальників
    фото: Reuters

    Рішення не виноситиметься на обговорення до 24 квітня

    Керівництво Євросоюзу працює над можливістю введення ембарго на російські нафтопродукти, що стане одним із найпотужніших ударів для залишків економіки РФ, яка й так суттєво постраждала від санкцій через розв’язану Кремлем війну в Україні. Про це повідомляє видання The New York Times.

    «Європейські чиновники й дипломати стверджують, що ЄС зараз просувається в напрямку запровадження поетапної заборони, що дасть Німеччині та іншим країнам час для пошуку альтернативних постачальників», – зауважується в повідомленні.

    При цьому вказується, що рішення про нафтове ембарго не виноситиметься на обговорення всередині ЄС до 24 квітня, допоки у Франції не пройде другий тур виборів. Так ЄС прагне не допомагати правій популістці Марін Ле Пен виграти вибори в Еммануеля Макрона через потенційне збільшення цін на пальне в Європі.

    Раніше у квітні Євросоюз застосував поступове ембарго на імпорт російського вугілля, передбачивши чотиримісячний перехідний період для країн Євросоюзу.

    Як стало відомо, ЄС відтермінував ембарго на російське вугілля через тиск Німеччини – Reuters.

    Кілька днів тому Зеленський закликав до глобального нафтового ембарго: Росія ще живе в ілюзіях.

    9 квітня Кабінет Міністрів України ввів торговельне ембарго проти Росії. Тепер заборонено імпорт товарів з країни-агресора.

    Перед тим, 8 квітня, ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії, які передбачають ембарго на вугілля та закриті порти.

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    Теги: ЄС росія окупанти нафтопродукти вибори вугілля війна ембарго імпорт Україна Марін Ле Пен окупація пальне #stoprussia
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    ЄС працює над можливістю запровадження ембарго на російські нафтопродукти – The New York Times