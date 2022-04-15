ЄС працює над можливістю запровадження ембарго на російські нафтопродукти – The New York Times

Країнам треба час для пошуку альтернативних постачальників

Рішення не виноситиметься на обговорення до 24 квітня

Керівництво Євросоюзу працює над можливістю введення ембарго на російські нафтопродукти, що стане одним із найпотужніших ударів для залишків економіки РФ, яка й так суттєво постраждала від санкцій через розв’язану Кремлем війну в Україні. Про це повідомляє видання The New York Times.

«Європейські чиновники й дипломати стверджують, що ЄС зараз просувається в напрямку запровадження поетапної заборони, що дасть Німеччині та іншим країнам час для пошуку альтернативних постачальників», – зауважується в повідомленні.

При цьому вказується, що рішення про нафтове ембарго не виноситиметься на обговорення всередині ЄС до 24 квітня, допоки у Франції не пройде другий тур виборів. Так ЄС прагне не допомагати правій популістці Марін Ле Пен виграти вибори в Еммануеля Макрона через потенційне збільшення цін на пальне в Європі.

Раніше у квітні Євросоюз застосував поступове ембарго на імпорт російського вугілля, передбачивши чотиримісячний перехідний період для країн Євросоюзу.

Як стало відомо, ЄС відтермінував ембарго на російське вугілля через тиск Німеччини – Reuters.

Кілька днів тому Зеленський закликав до глобального нафтового ембарго: Росія ще живе в ілюзіях.

9 квітня Кабінет Міністрів України ввів торговельне ембарго проти Росії. Тепер заборонено імпорт товарів з країни-агресора.

Перед тим, 8 квітня, ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії, які передбачають ембарго на вугілля та закриті порти.

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