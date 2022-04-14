Китай повинен допомогти покласти край війні в Україні, або втратить авторитет у світі – США

Якщо Пекін не буде вживати рішучих заходів, то позбудеться свого становища у світі

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Китай повинен допомогти покласти край війні в Україні. В іншому випадку країна зіткнеться з втратою свого становища у світі. Також вона попередила, що спроби допомогти в обході санкцій матимуть для Китаю серйозні економічні наслідки. Про це повідомляє Reuters.

Єллен також заявила, що Китай міг би скористатися своїми особливими відносинами з Росією, щоб переконати Москву припинити війну.

«На ставлення світу до Китаю і його готовність до подальшої економічної інтеграції цілком може вплинути реакція Китаю на наш заклик до рішучих дій щодо Росії», – заявила Єллен.

Також вона зазначила, що Сполученим Штатам необхідно старанно працювати з Китаєм, щоб уникнути формування біполярної глобальної фінансової системи, яка протиставляє ринкові демократії автократичним економікам.

«Якими б не були геополітичні цілі та стратегії Китаю, ми не бачимо доброзичливого тлумачення російського вторгнення або його наслідків для міжнародного порядку», – сказала міністерка.

Нагадаємо, Україна розраховує на допомогу Китаю, щоб зупинити війну.

Раніше Китай зробив заяву щодо війни в Україні.

Як повідомлялося, Китай та Індія використовуватимуть Росію для своїх цілей.

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