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    Китай повинен допомогти покласти край війні в Україні, або втратить авторитет у світі – США

    Спроби допомогти РФ обходити санкції матимуть серйозні економічні наслідки &ndash; Єллен - Китай повинен допомогти покласти край війні в Україні, або втратить авторитет у світі – США
    Спроби допомогти РФ обходити санкції матимуть серйозні економічні наслідки – Єллен
    фото з відкритих джерел

    Якщо Пекін не буде вживати рішучих заходів, то позбудеться свого становища у світі

    Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Китай повинен допомогти покласти край війні в Україні. В іншому випадку країна зіткнеться з втратою свого становища у світі. Також вона попередила, що спроби допомогти в обході санкцій матимуть для Китаю серйозні економічні наслідки. Про це повідомляє Reuters.

    Єллен також заявила, що Китай міг би скористатися своїми особливими відносинами з Росією, щоб переконати Москву припинити війну.

    «На ставлення світу до Китаю і його готовність до подальшої економічної інтеграції цілком може вплинути реакція Китаю на наш заклик до рішучих дій щодо Росії», – заявила Єллен.

    Також вона зазначила, що Сполученим Штатам необхідно старанно працювати з Китаєм, щоб уникнути формування біполярної глобальної фінансової системи, яка протиставляє ринкові демократії автократичним економікам.

    «Якими б не були геополітичні цілі та стратегії Китаю, ми не бачимо доброзичливого тлумачення російського вторгнення або його наслідків для міжнародного порядку», – сказала міністерка.

    Нагадаємо, Україна розраховує на допомогу Китаю, щоб зупинити війну.

    Раніше Китай зробив заяву щодо війни в Україні.

    Як повідомлялося, Китай та Індія використовуватимуть Росію для своїх цілей.

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    Теги: росія окупанти США санкції війна Китай Україна окупація #stoprussia
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    Китай повинен допомогти покласти край війні в Україні, або втратить авторитет у світі – США