Влада Туреччина розповіла за яких умов введе санкцій проти Росії

Анкара буде слідувати всім санкціям, узгодженим і затвердженим на рівні ООН

Туреччина може приєднатися до санкцій проти Росії, якщо вони будуть затверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Anadolu.

За словами Чавушоглу, всі дії Туреччини засновані на нормах міжнародного права. Анкара буде слідувати всім санкціям, узгодженим і затвердженим на рівні ООН.

«Туреччина продовжить принципову і збалансовану політику в регіоні. Буде дотримуватиметься всіх рестрикцій, узгоджених і затверджених на рівні ООН», – наводить агентство його слова.

Він також додав, що на міжнародній арені відстежуються ознаки нової холодної війни.

Раніше повідомлялося, що Туреччина дає кораблі для евакуації жителів Маріуполя. Також міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоґлу заявив, що Туреччина готова зустріти на своїй території міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та його російського колегу Сергія Лаврова для проведення перемовин.