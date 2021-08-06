Понад 67% українців вважають себе бідними – Держстат

Лише один відсоток опитаних громадян назвав себе середнім класом

Багатих українців соціологам виявити взагалі не вдалося

В Україні дві третини опитаних громадян (67,1%) віднесли себе до бідних. Більшість українців назвали суму більше 22 тисяч гривень на місяць, яка дозволила б їм вважати себе представниками середнього класу. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними відомства, вже не до бідних, але ще не до представників середнього класу віднесли себе 31,9% громадян.

Тільки 1% назвав себе середнім класом. Багатих українців Держстат виявити не зміг.

Що стосується щомісячного доходу, то, на думку 47% українців, сума більш як 10 тисяч гривень не дасть їм вважати себе бідними.

Відповідаючи на питання про дохід, який дозволяє вважати себе представником середнього класу, 70,7% опитаних назвали суму більш як 22 тисячі гривень на місяць.

Також, за даними Держстату, в 2020 році тільки 11,8% українців отримували достатньо доходів, аби зробити заощадження. А 3,2% громадян не могли забезпечити навіть достатнє харчування.

48,4% респондентів свої доходи назвали прийнятними, але водночас жодних заощаджень не робили.

У найнеобхіднішому, крім харчування, відмовляли собі 36,6% опитаних.

За офіційною статистикою, бідними в Україні є 1,6% населення. Їхню кількість рахують за прожитковим мінімумом, але багато людей отримують зарплату в конверті. «Українці не люблять показувати реальні доходи. Навіть якщо людина багата, вона ніколи не скаже про це. Наприклад, людина офіційно не працює, займається якимось бізнесом. Має житло, авто. Але за документами вона безробітна, не працює вже років п'ять-десять», – говорить економіст Олександр Охріменко.

Нагадаємо, 23,2% українців торік отримували менш як 3847 грн на місяць. Так жили 8,8 млн громадян України, повідомляв Держстат.

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