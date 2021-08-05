Лише на їжу: майже половина українців каже, що на більше у них грошей не вистачає

Ще третина може дозволити собі одяг, але не побутову техніку

В Україні 43,1% респондентів стверджують, що їхні родини можуть дозволити собі купити лише їжу, водночас 14,1% зараховують себе до найбідніших – тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу. Про це свідчать результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології.

«14,1% респондентів зараховують себе до найбіднішої категорії – тих, кому не вистачає навіть на їжу. 43,1% респондентів стверджують, що їхній родині вистачає грошей лише на їжу, 32,8% – на їжу і одяг та можуть дещо відкладати, але не можуть купити такі речі, як телевізор або холодильник», – вказують соціологи.

Ще 7,7% респондентів мають високий або дуже високий достаток – вони можуть дозволити купувати деякі дорогі речі або можуть навіть дозволити собі все, що захочуть.

Інфографіка КМІСу

Оцінюючи, наскільки комфортно їм жити при поточному доході, 78,3% респондентів сказали, що відчувають або певні складнощі, або навіть серйозні матеріальні труднощі. Стверджують, що їм жити цілком комфортно, – 3,5%. Ще 16,8% вважають, що на такий дохід просто можна жити.

Крім того, за суб’єктивними відчуттями 47,6% респондентів вважають, що у порівнянні з літом 2020 року вони/родина зараз живуть гірше. Ще 38,5% стверджують, що нічого не змінилося, а про покращення говорять 12,5%.

Щодо очікування на найближчий рік, то, за даними соціологів, простежується відсутність оптимізму – лише 20,7% вважають, що через рік вони / родина будуть жити краще. Ще 22,6% очікують, що нічого не зміниться. Водночас на погіршення очікують 31,3% респондентів. Крім цього, 25,4% не змогли оцінити, як може через рік змінитися для них ситуація.

Інфографіка КМІСу

Опитування проводилося з 24 липня-1 серпня методом особистого («face-to-face») інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Загалом опитано 2028 респондентів від 18 років, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованого Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% – для показників близьких до 25%, 2,2% – для показників близьких до 12%, 1,5% – для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Верховної Ради наразі потрапили б п’ять політичних сил, якби вибори відбувалися наприкінці липня. Прохідний бар’єр подолали б «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Сила і честь».

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