Скільки в Україні бідних людей: думка економіста

Реальна картина відрізняється від офіційної статистики, вважає економіст Олександр Охріменко

За офіційною статистикою, бідними в Україні є 1,6% населення. Їхню кількість рахують за прожитковим мінімумом, але багато людей отримують зарплату в конверті.

Або ж працюють за кордоном, однак свої зарплати приховують. Відповідно задекларовані доходи відрізняються від того, що є насправді. Про це розповів Gazeta.ua економіст Олександр Охріменко.

«Українці не люблять показувати реальні доходи. Навіть якщо людина багата, вона ніколи не скаже про це. Наприклад, людина офіційно не працює, займається якимось бізнесом. Має житло, авто. Але за документами вона безробітна, не працює вже років п'ять-десять», – говорить економіст.

Реально менші доходи за фактичний прожитковий мінімум – у частини пенсіонерів.

Водночас співвідношення між бідними та багатими в Україні реально порахувати неможливо.

«Є такий показник – скільки купують автівок. У нас він на рівні з Європою. На 10 тисяч населення купують 112 автівок за рік», – зауважує Охріменко.

Нагадаємо, 23,2% українців торік отримували менш як 3847 грн на місяць. Так жили 8,8 млн громадян України, повідомляв Держстат.

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