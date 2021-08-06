  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Волелюбні, гостинні, але є й недоліки: якими вважають себе українці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Волелюбні, гостинні, але є й недоліки: якими вважають себе українці
    Фото з відкритих джерел

    Бути олігархом або прокурором – українська мрія

    Українці вважають себе волелюбними, гостинними, хазяйновитими, хитрими в життєвих питаннях, патріотичними і працьовитими, але не можуть об'єднуватися надовго, свідчить дослідження Українського інституту майбутнього «Хто ми? Портрет українців очима українців». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Що стосується кредо українців, то респонденти виділили: «Слава Україні!», «Героям слава!», «Слава нації, смерть ворогам», «Україна понад усе», «Воля, свобода понад усе», і водночас «Все дістало», «Чекаємо змін», «Вижити» і «Моя хата скраю».

    Символами України визначено: прапор, гімн, герб, мову, українські пісні й українську музику, національну кухню і національний одяг – вишивка, природа.

    Серед цінностей українців респонденти виділили:

    • вільне вираження думки;
    • можливість критикувати владу;
    • індивідуалізм на противагу колективізму;
    • національна приналежність;
    • прихильність до європейських цінностей.

    Також українцям, згідно з дослідженням, властиві відсутність стабільності й прогнозованості.

    Як українська мрія виділені: успішні люди – олігархи, чиновники і прокурори; життя в успішній країні без корупції; мирна країна. На індивідуальному рівні мрія українців: життя з гідною зарплатою і життя в прогнозованій стабільній країні – впевненість у завтрашньому дні.

    Фокус-групове дослідження проведено Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group у період із 10 до 15 червня 2021 року на всій території України.

    Обсяг вибірки становив 12 фокус-групових досліджень (1 фокус-групове дослідження = 8 учасників). Цільова аудиторія: чоловіки і жінки віком 18 років і старші; три вікові категорії: 18-30 років, 31-54 роки, 55 років і старші; представники різних типів населених пунктів: обласні центри, інші міста (не облцентри) і села; представники різних сфер діяльності, рівня доходу, рівня освіти.

    Нагадаємо, дедалі більше українців вважають відповідальним за соціально-економічну ситуацію президента Зеленського, а не Уряд.

    Читайте також:
    Теги: Свобода Мрія олігархи прапор смерть українці Україна Воля природа гімн герб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Волелюбні, гостинні, але є й недоліки: якими вважають себе українці