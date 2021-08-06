Волелюбні, гостинні, але є й недоліки: якими вважають себе українці

Бути олігархом або прокурором – українська мрія

Українці вважають себе волелюбними, гостинними, хазяйновитими, хитрими в життєвих питаннях, патріотичними і працьовитими, але не можуть об'єднуватися надовго, свідчить дослідження Українського інституту майбутнього «Хто ми? Портрет українців очима українців». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Що стосується кредо українців, то респонденти виділили: «Слава Україні!», «Героям слава!», «Слава нації, смерть ворогам», «Україна понад усе», «Воля, свобода понад усе», і водночас «Все дістало», «Чекаємо змін», «Вижити» і «Моя хата скраю».

Символами України визначено: прапор, гімн, герб, мову, українські пісні й українську музику, національну кухню і національний одяг – вишивка, природа.

Серед цінностей українців респонденти виділили:

вільне вираження думки;

можливість критикувати владу;

індивідуалізм на противагу колективізму;

національна приналежність;

прихильність до європейських цінностей.

Також українцям, згідно з дослідженням, властиві відсутність стабільності й прогнозованості.

Як українська мрія виділені: успішні люди – олігархи, чиновники і прокурори; життя в успішній країні без корупції; мирна країна. На індивідуальному рівні мрія українців: життя з гідною зарплатою і життя в прогнозованій стабільній країні – впевненість у завтрашньому дні.

Фокус-групове дослідження проведено Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group у період із 10 до 15 червня 2021 року на всій території України.

Обсяг вибірки становив 12 фокус-групових досліджень (1 фокус-групове дослідження = 8 учасників). Цільова аудиторія: чоловіки і жінки віком 18 років і старші; три вікові категорії: 18-30 років, 31-54 роки, 55 років і старші; представники різних типів населених пунктів: обласні центри, інші міста (не облцентри) і села; представники різних сфер діяльності, рівня доходу, рівня освіти.

Нагадаємо, дедалі більше українців вважають відповідальним за соціально-економічну ситуацію президента Зеленського, а не Уряд.

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