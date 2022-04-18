Посівна буде: Мінекономіки розповіло про кредити агропідприємствам

Кредити під 5-9% можуть отримати не лише аграрії, а і представники роздрібної торгівлі

Українські банки почали видавати кредити виробникам сільгосппродукції. Про це пише AgroPortal.

Оскільки одним із першочергових завдань української економіки є зараз проведення посівної, уряд домовився із банками про кредитування аграріїв за програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Міністр економіки, перший віцепрем’єр Юлія Свириденко поінформувала, що такі кредити на організацію посівної кампанії отримали уже 2,5 тисячі сільгосппідприємств. «Українські банки на посівну уже видали 6 млрд 744 млн грн», – зазначила Свириденко.

За словами очільниці Мінекономіки, ця програма доступна не тільки для представників аграрного сектору. Свириденко пояснила, що кредити зможуть отримати ще і власники тих роздрібних мереж, які торгують продуктами харчування.

Відсоткова ставка за кредитом для цього сегменту бізнесу складе 5%, а максимум, який роздрібні мережі зможуть взяти у кредит, складе 1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше уряд повідомляв, що посівна розпочалася в 22 областях. Минулого року на ті ж дати вона через погодні умови почалася лише у 16 областях.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що мінеральні добрива, насіння та засоби захисту рослин у більшості випадків аграрії встигли купити або замовити ще до 24 лютого, до початку війни, і вони вже на підприємствах або довозяться.

А найкритичнішим фактором залишається дизельне паливо, бо воно не було закуплено на 70 або 90%, і фактично щодня відбувається координація і поставка цього дизеля аграріям з коліс. Втім, додав Висоцький, це не зупинить темпи посівної-2022.