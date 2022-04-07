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    Посівна почалася у 22 регіонах, Україна себе прогодує, – Шмигаль

    Попри війну, Україна себе прогодує, запевнив Денис Шмигаль, а от на глобальному рівні будуть проблеми - Посівна почалася у 22 регіонах, Україна себе прогодує, – Шмигаль
    Попри війну, Україна себе прогодує, запевнив Денис Шмигаль, а от на глобальному рівні будуть проблеми
    фото: Pixabay

    Навіть за нинішніх умов Україна зможе зібрати необхідний для власних потреб урожай

    Посівна кампанія в Україні розпочалася навіть краще, ніж минулого року. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у інтерв’ю BBC.

    «Наразі посівна розпочалася в 22 областях. Минулого року у цей момент вона почалася у 16 областях - через погодні умови», – пояснив прем’єр.

    Цього року погодні умови дозволили розпочати сільськогосподарські роботи раніше. Втім, уряд очікує, що війна таки дасться взнаки – і засіяно буде аж на 20% менше площ ярих культур, ніж до війни.

    Озимі ж культури були засіяні ще до війни, і їх уже більше, ніж було минулого року.

    Кабмін очікує 2022 року менший урожай, через військові дії та мобілізованих громадян, які до війни працювали у сільськогосподарській галузі. Але, зазначив Шмигаль, Україна не залишиться без їжі.

    «Як правило, Україна збирає доволі великий врожай, якого для самої країни вистачило б на 7-8 років», – пояснив ситуацію голова уряду, тому себе Україна точно прогодує.

    А от щодо можливої продовольчої кризи у світі – тут можуть бути питання, бо Росія блокує порти і не дає у низці регіонів проводити посівну.

    «Це матиме довготривалий вплив на продовольчу безпеку в світі. Ми розуміємо, що блокування та неможливість засіяти достатню кількість зерна, на яке очікують інші країни на різних континентах, - це вже не про Україну, це вже про гібридний вплив на світ через продовольчу безпеку», – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

    Нагадаємо, що про блокування Росією суден із продовольством у Чорному морі заявляла американська розвідка.

    А глобальну продовольчу кризу пророкує як генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, так і президент України Володимир Зеленський, який у своєму зверненні до Великої сімки наголосив – після війни у світі може статися продовольча катастрофа.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Посівна почалася у 22 регіонах, Україна себе прогодує, – Шмигаль