Посівна почалася у 22 регіонах, Україна себе прогодує, – Шмигаль

Попри війну, Україна себе прогодує, запевнив Денис Шмигаль, а от на глобальному рівні будуть проблеми

Навіть за нинішніх умов Україна зможе зібрати необхідний для власних потреб урожай

Посівна кампанія в Україні розпочалася навіть краще, ніж минулого року. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у інтерв’ю BBC.

«Наразі посівна розпочалася в 22 областях. Минулого року у цей момент вона почалася у 16 областях - через погодні умови», – пояснив прем’єр.

Цього року погодні умови дозволили розпочати сільськогосподарські роботи раніше. Втім, уряд очікує, що війна таки дасться взнаки – і засіяно буде аж на 20% менше площ ярих культур, ніж до війни.

Озимі ж культури були засіяні ще до війни, і їх уже більше, ніж було минулого року.

Кабмін очікує 2022 року менший урожай, через військові дії та мобілізованих громадян, які до війни працювали у сільськогосподарській галузі. Але, зазначив Шмигаль, Україна не залишиться без їжі.

«Як правило, Україна збирає доволі великий врожай, якого для самої країни вистачило б на 7-8 років», – пояснив ситуацію голова уряду, тому себе Україна точно прогодує.

А от щодо можливої продовольчої кризи у світі – тут можуть бути питання, бо Росія блокує порти і не дає у низці регіонів проводити посівну.

«Це матиме довготривалий вплив на продовольчу безпеку в світі. Ми розуміємо, що блокування та неможливість засіяти достатню кількість зерна, на яке очікують інші країни на різних континентах, - це вже не про Україну, це вже про гібридний вплив на світ через продовольчу безпеку», – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що про блокування Росією суден із продовольством у Чорному морі заявляла американська розвідка.

А глобальну продовольчу кризу пророкує як генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, так і президент України Володимир Зеленський, який у своєму зверненні до Великої сімки наголосив – після війни у світі може статися продовольча катастрофа.