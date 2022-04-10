Дефіцит палива не зупиняє темпи посівної – Мінагрополітики

Попри атаки на нафтосховища, у країні налагоджені ланцюги поставки дизеля

Попри викликаний воєнними діями дефіцит палива, посівна кампанія у країні не зупиняє своїх темпів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, мінеральні добрива, насіння та засоби захисту рослин у більшості випадків аграрії встигли купити або замовити ще до 24 лютого, до початку війни, і вони вже на підприємствах або довозяться.

«Найкритичнішим фактором залишається паливо, дизель. Його не було закуплено на 70 або 90%, і фактично щодня відбувається координація і поставка цього дизеля аграріям з коліс. Поки з цим фактором всі справляються. Дякую аграріям за розуміння, постачальникам палива і всім, хто є в процесі. Зараз дефіцит дизеля на темп посівної не впливає, але цей фактор залишається критичним», - сказав Висоцький.

Наразі Росія зосередилася на знищенні інфраструктури зберігання пального в Україні. Вони знищують і переробні бази, і ті, де зберігається величезна кількість пального. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, звичайно виникають дефіцити, виникають логістичні розриви після таких атак, які відбуваються на нафтобази, на зберігальні потужності українських підприємств, через що у першу чергу, пальним будуть забезпечуватись Збройні сили, в другу чергу, пальне сьогодні йде на організацію посівної.

За урядовими повідомленнями, наразі посівна розпочалася в 22 областях. Минулого року на цю дату вона через погодні умови почалася лише у 16 областях.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель.