Франція відновлює видачу віз для росіян

Із 1 квітня громадяни країни-агресора зможуть подавати заявки на всі типи віз без обмежень

Генеральне консульство Франції у Москві оголосило про поступове відновлення видачі віз для росіян.

За інформацією сайту генконсульства, нещодавно були ослаблені обмеження на в'їзд до Франції, пов'язані з пандемією Covid-19, для осіб, що прибувають з РФ. Тепер запис на отримання візи можливий для великої кількості категорій заявників.

Із 1 квітня 2022 року громадяни країни-агресора зможуть подавати заявки на всі типи віз без обмежень, пов'язаних із Covid або категоріями.

Також із 1 квітня знову можна буде подавати заяви на туристичні візи без обмежень, пов'язаних із Covid.

У французькому консульстві наголосили, що «отримання візи не дозволяє автоматично в'їхати до Франції ... діють обмежувальні заходи на кордоні».

«Щоб дізнатися, чи маєте ви право на в'їзд до Франції, необхідно звернутися до статті, присвяченої міжнародним дозволам на переміщення, на сайті Міністерства внутрішніх справ», – зауважили у відомстві.

Попри це росіяни навряд чи зможуть скористатися послугами своїх авіаперевізників, щоб потрапити до Франції. адже, нагадаємо, Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну. EASA зупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхні власники перебувають або проживають у Російській Федерації чи іншим чином підпадають під санкції. Це означає, що літаки без відповідних сертифікатів не зможуть здійснювати рейси в авіапросторі ЄС.

Додамо, що напередодні президент Франції Еммануель Макрон не зміг вмовити Путіна зробити гуманітарний коридор із Маріуполя.

Тим часом Люксембург заморозив €2,5 млрд активів РФ.

Раніше, вперше за 30 років, Франція вивела у море три ядерні субмарини.