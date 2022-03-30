Львівська шахрайка за схемою псевдооренди ошукала родину з Ірпеня

Для реалізації своєї схеми жінка створила фейкову сторінку у соцмережі

Після отримання передплати фігурантка зникала та змінювала номер телефону

Кіберполіція викрила 35-річна мешканку Львова, яка «здавала» неіснуючі квартири тим, хто намагався врятуватися від війни. Про це у Facebook повідомляє МВС.

Для реалізації своєї схеми жінка створила фейкову сторінку у соцмережі. Вона ретельно вивчала оголошення та з’ясовувала, на яке житло наразі найбільший попит. Далі у тематичних групах вона пропонувала людям варіанти оренди.

Для переконання потенційних орендаторів аферистка надсилала інформацію та фото квартир, які справді здаються в оренду. Однак після отримання передплати фігурантка зникала, змінювала номер телефону та припиняла зв’язок з людьми.

У такий спосіб зловмисниця привласнила гроші родини з Ірпеня, в якій має народитися дитина.

Наразі кіберполіцейські встановлюють інших потерпілих. За цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.