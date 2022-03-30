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    Львівська шахрайка за схемою псевдооренди ошукала родину з Ірпеня

    Для реалізації своєї схеми жінка створила фейкову сторінку у соцмережі - Львівська шахрайка за схемою псевдооренди ошукала родину з Ірпеня
    Для реалізації своєї схеми жінка створила фейкову сторінку у соцмережі
    скріншот з відео

    Після отримання передплати фігурантка зникала та змінювала номер телефону

    Кіберполіція викрила 35-річна мешканку Львова, яка «здавала» неіснуючі квартири тим, хто намагався врятуватися від війни. Про це у Facebook повідомляє МВС.

    Для реалізації своєї схеми жінка створила фейкову сторінку у соцмережі. Вона ретельно вивчала оголошення та з’ясовувала, на яке житло наразі найбільший попит. Далі у тематичних групах вона пропонувала людям варіанти оренди.

    Для переконання потенційних орендаторів аферистка надсилала інформацію та фото квартир, які справді здаються в оренду. Однак після отримання передплати фігурантка зникала, змінювала номер телефону та припиняла зв’язок з людьми.

    У такий спосіб зловмисниця привласнила гроші родини з Ірпеня, в якій має народитися дитина.

    Наразі кіберполіцейські встановлюють інших потерпілих. За цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

    Теги: росія окупанти шахрайство війна Україна окупація #stoprussia
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    Львівська шахрайка за схемою псевдооренди ошукала родину з Ірпеня