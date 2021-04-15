Послугою «газифікація під ключ» у 2021 році скористались 75 клієнтів «Дніпрогазу»

«Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району

«Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району

Щорічно АТ «Дніпрогаз» доставляє для 400 тис своїх клієнтів близько 800 млн кубометрів газу

З початку 2021 року АТ «Дніпрогаз» надає ексклюзивну послугу – «газифікація під ключ». Вже 75 клієнтів встигли приєднатися до газових мереж та оцінили переваги комплексної послуги.

Комфортне споживання газу залежить насамперед від якості робіт з будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання. Саме тому фахівці «Дніпрогазу» пропонують своїм клієнтам скористатися комплексною послугою приєднання. Впродовж першого кварталу 2021 року 23 клієнти замовили послугу стандартного приєднання до газових мереж. Послугою нестандартного приєднання скористались 52 замовники.

«Обравши послугу «газ під ключ» клієнт отримає синхронне виконання цілої низки необхідних для газифікації робіт: проектування, зовнішнє і внутрішнє підключення, експертний супровід, підбір і встановлення необхідного обладнання та його технічне обслуговування, – розповідає директор з капітального будівництва АТ «Дніпрогаз» Володимир Ткаченко. – Така послуга підходить для тих споживачів, які прагнуть оптимізувати витрати і час, газифікуючи оселю чи підприємство».

Для того, щоб скористатися новою послугою компанії, мешканцям Дніпра та Дніпровського району достатньо звернутися до 104.ua клієнтського простору, написати заяву та надати необхідний пакет документів. Допоможе у цьому Персональний менеджер. Він врахує усі побажання клієнта, познайомить з повним переліком послуг та товарів, а також надасть вичерпну консультацію.

Не менш важливим етапом нової послуги, є індивідуальний підбір необхідного газового обладнання. Для того, щоб споживання газу було безпечним та надійним, слід купувати лише сертифіковані газові прилади. На сайті 104.ua Маркет можна ознайомитися з різними моделями газових котлів, лічильників, смарт-модемів, сигналізаторів загазованості, водонагрівачів від зіркових світових та українських виробників. А підібрати прилад точно під технічні характеристики газифікованого об’єкта допоможе Персональний менеджер 104.ua клієнтського простору.

За детальною консультацією з питань отримання послуги комплексного приєднання та індивідуального підбору обладнання звертайтеся до спеціалістів 104.ua клієнтського простору на вул. Паторжинського, 24 або за телефонами Контакт-центру компанії (056) 78-78-104 та (067) 62-63-104.

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.