«Донецькоблгаз» втратив ліцензію через перебої з теплом

Нацкомісія позбавила постачальника газу в Донецькій області ліцензії після скандалів з боргами

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) анулювала ліцензію на розподіл газу компанії «Донецкоблгаз». У березні вона припинила подачу газу, в результаті чого низка міст в Донецькій області залишилася без тепла. Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

За словами голови комісії Валерія Тарасюка, дії «Донецькоблгазу» були диверсією проти споживачів і країни.

«В минулому місяці підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго незважаючи на чітку позицію регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК «Нафтогаз України» про неприпустимість таких відключень. Державі не потрібен ліцензіат, який накопичує борги перед оператором ГТС і відключає теплокомуненерго», - зазначив він.

Також повідомляється, що комісія виявила порушення ліцензійних умов з боку «Донецькоблгазу» у частині оплати вартості щодобових небалансів за газові місяці жовтня, листопаду і грудня 2020 року. Це призвело до зростання заборгованості до 354 млн гривень.

Ліцензія анулюється з 1 серпня 2021 року, профільні відомства повинні вирішити, кому передати мережі «Донецькоблгазу».

Нагадаємо, у березні «Донецкоблгаз» припинив постачання газу на об'єкти теплокомуненерго через борги перед «Нафтогазом». У результаті без тепла залишилися Слов'янськ, Лиман, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

За розслідування взялася навіть Служба безпеки України, яка кваліфікувала перебої з теплом як диверсію.