Ціна газу фіксується на рік. «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам нові правила

Компанія запропонує з 1 травня два тарифні плани – «Фіксований» та «Місячний»

Компанія запропонує з 1 травня два тарифні плани – «Фіксований» та «Місячний»

Нововведення, про які повідомив «Нафтогаз», є обов’язковими для усіх постачальників газу для населення

Із 1 травня клієнти газопостачальних компаній будуть автоматично переведені на новий річний тарифний план. Такі нововведення є обов’язковими для всіх постачальників відповідно до постанови НКРЕКП, повідомили у «Нафтогазі».

Свій тарифний план ця компанія назвала «Фіксований» та окреслила перелік його переваг:

Стабільна ціна на газ протягом року. Вона фіксується на рік – з 1 травня 2021 року і до 30 квітня 2022 року включно. А отже, враховуючи об’єми вашого споживання, легко можна спланувати витрати на газ.

Захист від ймовірних коливань ціни. Ціна не буде залежати від будь-яких факторів. Однакова ціна у платіжках протягом 12 місяців!

Жодних передплат чи оплати наперед. Як і раніше, сплачуйте рахунки до 25 числа кожного місяця. Клієнт сплачує лише за спожитий об’єм газу за фіксованою ціною.

Легко можна змінити тарифний план. Клієнт самостійно обирає, чи змінювати «Фіксований» тарифний план на інший і коли це зробити.

«Фіксований» тарифний план доступний для отримувачів пільг та субсидій.

У компанії пояснили, що усі чинні комерційні клієнти «Нафтогаз України», що обслуговуються за тарифним планом «Місячний», з 1 травня будуть автоматично переведені на тарифний план «Фіксований». Переведення не потребує від клієнтів жодних активних дій, нічого додаткового робити не потрібно.

Ціна стане відома 25 квітня.

Процес передачі даних лічильника та отримання рахунків змінюватися не буде.

Сплачувати рахунки можна як раніше – до 25 числа кожного місяця, у повному обсязі.

Усі пільги та субсидії у клієнта зберігаються.

У клієнтів «Нафтогаз України», які підключили тарифний план «Річний», умови не змінюються, як і ціна на газ. Ціна на газ складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м відповідно до умов укладених договорів і терміном до їхнього завершення.

Отже, із 1 травня компанія запропонує два тарифні плани – «Фіксований» (із фіксованою ціною на рік) та «Місячний» (ціна якого оголошуватиметься на щомісячній основі).