В Одесі засудили працівників газового терміналу в порту Рені

Майно Ренійського морського порту, вартістю в 100 мільйонів, повернули державі

Вироком Київського районного суду м. Одеси засуджено колишнього керівника та трьох співробітників газового терміналу в порту Рені та застосовано спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу у Ренійському морському торговельному порту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

Так, в Одесі засудили колишнього керівника та трьох співробітників газового термінала в порту Рені. У власність України повернули майновий комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводневого газу у Ренійському морському торговельному порту, вартість якого орієнтовно становить близько 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що підприємство придбали у 2012 році члени злочинної організації та використовувалося для маскування злочинів щодо ухилення від сплати податків під виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів. Встановлено, що засуджені діяли у складі злочинної організації під керівництвом українського бізнесмена-втікача та своїми діями сприяли умисному ухиленню підконтрольних йому підприємств від сплати податків, організовували складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України.

Тим часом, заступника начальника одного з відділів СБУ в Одеській області судитимуть за вимагання та шантаж.