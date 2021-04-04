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    Україна зберегла двопартійну підтримку в США – Маркарова

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    Оксана Маркарова була призначена послом у США минулого лютого - Україна зберегла двопартійну підтримку в США – Маркарова

    Оксана Маркарова була призначена послом у США минулого лютого

    Фото з відкритих джерел

    На думку посла, Україні вдалося уникнути американських скандалів

    Нещодавно призначена послом у США Оксана Маркарова впевнена, що Україні вдалося зберегти двопартійну підтримку з боку американського політикуму. Про це вона розповіла в інтервʼю «Радіо Свобода».

    «Україна, незважаючи на те, що певні сили, у тому числі проросійські, намагалися втягнути в якісь скандали, ми досить достойно пройшли цей період і не дали себе втягнути в ці скандали. І я думаю, що й надалі нам вдасться дуже активно розвивати наше стратегічне партнерство і на основі двопартійної підтримки, і на основі поглибленої такої співпраці з новою адміністрацією без того, щоб втручатися у внутрішні американські справи. Ми цього не робили і робити не будемо. На відміну від нашого сусіда, який втручається і у справи у США», – сказала Маркарова.

    Як відомо, 20 листопада 2020 року Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США. Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менш як рік назад, ексміністром фінансів Оксаною Маркаровою.

    25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки. Вітаючи Маркарову з призначенням, він зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

    Також Оксана Маркарова розповіла, коли збирається приступити до виконання обовʼязків на новій посаді.

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    Теги: США радіо посол Володимир Зеленський Україна президент патріотизм Оксана Маркарова
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