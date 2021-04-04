Посол Маркарова сказала, коли вилетить до Вашингтона

«Після указу, яким призначаються посли, далі йде низка обов’язкових формальностей», пояснила Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова найближчим часом вирушить до Вашингтона.

Про це вона сказала в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Зараз останні тижні перед тим, як я вже остаточно завершу всі питання підготовки тут і сяду на літак до Вашингтона. Тому це абсолютно нормальна ситуація – після указу, яким призначаються посли, далі йде низка обов’язкових формальностей, після яких вже МЗС відправить мене у моє відрядження на наступні роки працювати у Вашингтоні», – сказала Маркарова.

Вона також розповіла, що над організацією зустрічі Зеленського та Байдена «активно працюють».

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки. Вітаючи Маркарову з призначенням, він зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

Як відомо, 20 листопада 2020 року Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США. Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менш як рік назад, вирішено замінити ексміністром фінансів Оксаною Маркаровою.