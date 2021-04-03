США скасували санкції проти Міжнародного кримінального суду

Вашингтон хоч і скасовує санкції, проте продовжує «категорично не погоджуватися з діями суду щодо ситуації в Афганістані та Палестині»

Президент США Джо Байден підписав указ щодо скасування санкцій проти працівників Міжнародного кримінального суду, які запровадив ексглава Білого дому Дональд Трамп.

Про це повідомляє видання Reuters, яке цитує заяву держсекретаря Ентоні Блінкена.

У п'ятницю США зняли санкції з прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда і керівника відділу юрисдикції, взаємодоповнення та співробітництва Факісо Мочочоко.

Заява, опублікована Блінкеном, скасовує санкції, накладені на представників суду через розслідування того, чи вчинили американські сили військові злочини в Афганістані.

У своїй заяві Блінкен зазначив, що Державний департамент також припинив обмеження візового режиму для частини персоналу МКС, запроваджені у 2019 році, і додав: «Ці рішення відображають нашу оцінку того, що прийняті заходи були недоречними та неефективними».

Блінкен також заявив, що Вашингтон хоч і скасовує санкції, проте продовжує «категорично не погоджуватися з діями суду щодо ситуації в Афганістані та Палестині».

Як відомо, США у вересні 2020 року запровадили санкції щодо прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуди у зв'язку з її розслідуванням того, чи чинили американські війська воєнні злочини в Афганістані.