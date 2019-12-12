Влада має знайти компроміс з бізнесом щодо реструктуризації «зеленого» тарифу, - експерт



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6 грудня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, яким передбачається можливість добровільного зниження «зеленого» тарифу.

Позиція влади щодо ретроспективного перегляду «зеленого» тарифу є неправильною, - Найман

Ретроспективне зниження «зеленого» тарифу в односторонньому порядку з боку держави негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, потрібно знайти компроміс з бізнесом.

Про це заявив управляючий партнер Capital Times Ерік Найман.

На його думку, позиція влади щодо ретроспективного перегляду «зеленого» тарифу є неправильною, і владі необхідно провести діалог з цього питання з бізнесом, який розвиває альтернативну енергетику в Україні.

«Це неправильна державна позиція, що давайте скасуємо всі рішення попередніх. Правильне рішення - це сісти за стіл переговорів і знайти компромісне рішення. Пояснити позицію держави. Гарячі голови можуть це перетворити просто в проблему. А переговори, вони вирішать цю проблему», - зазначив Найман.

Він наголосив на важливості пошуку компромісного рішення, яке б задовольнило як владу, так і інвесторів. «Ідеальний формат, звичайно ж, потрібно шукати компромісне рішення. Я шукав би важелі, які змусять всіх учасників сісти за стіл переговорів і знайти компроміс. Природно, бажано, щоб це було саме в формі компромісу, а не одностороннього прийняття рішення з боку держави», - сказав Найман.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543), яким передбачається можливість добровільного зниження «зеленого» тарифу. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за «зеленим» тарифом на ринку енергетики. Законопроект №2543 підтримали 75 учасників ринку відновлюваної енергетики, як компромісний, що одночасно враховує інтереси держави та бізнесу.