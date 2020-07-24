Прем’єр пообіцяв цьогоріч ліквідувати Державну фіскальну службу
Ліквідація ДФС фактично є умовою для другого траншу від ЄС
Уряд ліквідує Державну фіскальну службу (ДФС) до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель.
«Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби», – заявив прем'єр в коментарі «РБК-Україна».
Він пояснив, що це є однією з умов отримання другого траншу в рамках п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС.
«Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби - ред). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган», – зазначив Шмигаль.
Як відомо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, вирушив до Брюсселя, де мав провести зустрічі, перемовини та підписати важливі документи з європейськими посадовцями.
раніше стало відомо, що Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Виділені кошти – це найбільший транш Єврокомісії в межах «виняткової» програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн.
Шмигаль вже озвучив умови отримання траншу від ЄС.