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    Економіка та фінанси

    Прем’єр пообіцяв цьогоріч ліквідувати Державну фіскальну службу

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    За словами прем'єра, замість Державної фіскальної служби &laquo;має бути інтелектуальний орган&raquo; - Прем’єр пообіцяв цьогоріч ліквідувати Державну фіскальну службу
    За словами прем'єра, замість Державної фіскальної служби «має бути інтелектуальний орган»

    Ліквідація ДФС фактично є умовою для другого траншу від ЄС

    Уряд ліквідує Державну фіскальну службу (ДФС) до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

    Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель.

    «Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби», – заявив прем'єр в коментарі «РБК-Україна».

    Він пояснив, що це є однією з умов отримання другого траншу в рамках п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС.

    «Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби - ред). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган», – зазначив Шмигаль.

    Як відомо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, вирушив до Брюсселя, де мав провести зустрічі, перемовини та підписати важливі документи з європейськими посадовцями.

    раніше стало відомо, що Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Виділені кошти – це найбільший транш Єврокомісії в межах «виняткової» програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн.

    Меморандум і кредитну угоду сторони підписали у Брюсселі 23 липня. Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців  і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен.

    Шмигаль вже озвучив умови отримання траншу від ЄС.

    Кабмін ЄС ДФС реформа фіскальна служба Брюссель фінанси уряд Денис Шмигаль
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