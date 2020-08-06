Служба зайнятості повертається до звичного режиму роботи



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У Центрах зайнятості обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил

Роботу відновлять всі центрі зайнятості розташовані у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки, всі інші працюватимуть з частковими обмеженнями

Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості. Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

«Це стосується всіх центрів зайнятості та філій, розміщених у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень небезпеки. Такі окремі території станом на 5 серпня мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області»,- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Центрах зайнятості обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою № 641 від 22 липня 2020 року встановив чотири рівні епідемічної небезпеки поширення Covid-19 – «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний».

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, станом на 4 серпня в Україні статус безробітного за час карантину отримали майже 400 тисяч осіб.

Напередодні повідомлялося, що в Україні статус безробітного мають понад пів мільйона людей. Допомогу по безробіттю отримують 426 тисяч осіб.

В Україні з 1 липня зріс рівень максимальної допомоги з безробіття. Це означає, що ті, хто отримував максимальну допомогу з безробіттю - 8408 грн, з 1 липня почали отримувати 8788 грн за місяць.

Як повідомлялося, в Україні кожен п'ятий працює без трудової книжки.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

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