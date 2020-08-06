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    Суспільство

    Служба зайнятості повертається до звичного режиму роботи

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    У Центрах зайнятості обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил - Служба зайнятості повертається до звичного режиму роботи
    У Центрах зайнятості обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил

    Роботу відновлять всі центрі зайнятості розташовані у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки, всі інші працюватимуть з частковими обмеженнями

    Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості. Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

    «Це стосується всіх центрів зайнятості та філій, розміщених у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень небезпеки. Такі окремі території станом на 5 серпня мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області»,- йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, у Центрах зайнятості обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою № 641 від 22 липня 2020 року встановив чотири рівні епідемічної небезпеки поширення Covid-19 – «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний».

    Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Як повідомлялося, станом на 4 серпня в Україні статус безробітного за час карантину отримали майже 400 тисяч осіб.

    Напередодні повідомлялося, що в Україні статус безробітного мають понад пів мільйона людейДопомогу по безробіттю отримують 426 тисяч осіб.

    В Україні з 1 липня зріс рівень максимальної допомоги з безробіттяЦе означає, що ті, хто отримував максимальну допомогу з безробіттю - 8408 грн, з 1 липня почали отримувати 8788 грн за місяць.

    Як повідомлялося, в Україні кожен п'ятий працює без трудової книжки.

    Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

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