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    Економіка та фінанси

    Приватбанк цього року увійшов у ТОП-500 найкращих банків світу

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    Український Приватбанк за останній рік піднявся на 262 позиції в глобальному ранкінгу топ-1000 світових банків - Приватбанк цього року увійшов у ТОП-500 найкращих банків світу
    Український Приватбанк за останній рік піднявся на 262 позиції в глобальному ранкінгу топ-1000 світових банків

    У 2020 році Приватбанк піднявся одразу з 708 до 446 позиції ранкінгу найкращих банків

    Приватбанк в глобальному ранкінгу топ-1000 світових банків у 2020 році увійшов в топ-500 найкращих світових банків. Про це повідомляє пресслужба банку.

    «Український Приватбанк за останній рік піднявся на 262 позиції в глобальному ранкінгу топ-1000 світових банків, який протягом 50 років публікує британський журнал The Banker. У 2020 році Приватбанк піднявся одразу з 708 до 446 позиції ранкінгу найкращих банків, що є визначним показником зростання капіталу та ефективності серед банків світу», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомив The Banker у своєму липневому випуску, Приватбанк посідає першу позицію у рейтингу банків України та є єдиною українською фінустановою, представленою в топ-500 світових банків.

    Нагадаємо, Приватбанк з 1 липня 2020 року починає кредитувати  в рамках державної програми «Доступне житло під 10%».

    Також Приватбанк запустив можливість оплати покупок в POS-терміналах пов'язаною картою, якщо на основній бракує коштів.

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