«Приватбанк» виплатив майже 22 млн грн заводу Коломойського



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Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету «співробітників» заводу, зазначили в «Приватбанку»

«Приватбанк» виплатив 21,8 млн гривень Нікопольському заводу феросплавів, який належить українському бізнесмену Ігорю Коломойському.

Відповідне рішення ухвалив Господарський суд Києва 17 грудня 2019 року.

«Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету «співробітників» заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві. Протести мають на меті заважати нормальній життєдіяльності банку та здійснювати тиск на співробітників і клієнтів «Приватбанку», – заявили у фінустанові.

У «Приватбанку» зазначили, що учасники пікетів вдаються до цілеспрямованих дій, провокуючи конфлікти з працівниками банку, блокуючи проїзди та виїзди з офісів банку та перешкоджаючи нормальній роботі офісу.

У державному банку нагадали, що оскаржили рішення Господарського суду Києва.

З вересня робітники Нікопольського заводу феросплавів пікетують головний офіс «Приватбанку» в Дніпрі, а також кілька відділень банку в місті, вимагаючи «погашення боргу перед підприємством». За спостереженнями кореспондента Радіо Свобода, працівників на акції звозять централізовано, автобусами.

Свого часу «Приватбанк», який тоді перебував у руках приватних власників, зокрема українського бізнесмена Ігоря Коломойського, взяв кредит у Нацбанку, за яким деякі підприємства, у тому числі й Нікопольський завод феросплавів, виступили гарантами. НЗФ, зокрема, дав під заставу своє майно – залізничний транспорт. Коли 2016 року «Приватбанк» не повернув кредит, Нацбанк звернувся до суду, щоб накласти арешт на майно заводу. Після судової тяганини підприємство в серпні 2019 року було змушене укласти мирову угоду й сплати Нацбанку 22 мільйони гривень, а тепер вимагають від «Приватбанку» повернути йому ці кошти.

Як повідомлялося, в МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку, бо у 2016 році, після націоналізації ПриватБанку, уряд докапіталізував його на $5,5 мільярда коштами платників податків. Адже тоді ліквідувати Приватбанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

Нещодавно олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До слова, 26 грудня стало відомо, що НБУ здобув першу перемогу у справі Приватбанку.

Також раніше Fitch поліпшив рейтинг Приватбанку.

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