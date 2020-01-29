Міністр соцполітики закликає відкладати на старість самотужки



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Юлія Соколовська: У короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні впроваджуватися не буде

Соколовська зазначила, що необхідно подивитися на досвід інших країн, щоб переймати тільки кращі практики

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявляє, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде.

«У короткостроковій перспективі навряд чи. У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Взагалі дослідження за накопичувальною системою показують, що очікування людей щодо цієї системи занадто великі, люди не до кінця розуміють, скільки це буде коштів», - повідомила Соколовська в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання, чи буде накопичувальна пенсійна система вводитися в Україні найближчим часом.

За словами міністра, для запровадження накопичувальної системи спочатку потрібно створити її дизайн, а саме: хто платитиме внески, скільки вони будуть відсотків, зробити актуарні розрахунки, чи буде це вигідно людині.

«Плюс накопичення - це довгі гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвестуються, а значить, має бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в Україні такого ринку фактично немає. Ви знаєте, що було ухвалено законопроект про «спліт» - у ньому також є питання регулювання недержавних пенсійних фондів, Комісії з цінних паперів фондового ринку. Це перші кроки, про які можна сказати, що якщо рухатимемося в цьому напрямі ефективно, то за якийсь період часу зможемо ввести і накопичувальну систему», - додала вона.

Соколовська також зазначила, що необхідно подивитися на досвід інших країн, щоб переймати тільки кращі практики.

«Я скажу таку річ - нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Це насправді людська природа. Тому стимулювати людей накопичувати - це один із виходів. Але було б добре , якби люди розуміли і думали про старість заздалегідь», - вважає міністр.

Як повідомлялося, наприкінці лютого представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабінету Міністрів посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.

Наприкінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого (накопичувального) рівня пенсійної системи.

Група нардепів від «Слуги народу» 27 грудня зареєструвала розроблений Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку законопроєкт про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Зазначимо, що колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко вважає, що Україна готова до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, і в березні закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон, необхідний для його запуску з 2020 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна