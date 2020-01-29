У Києві судитимуть інженера, що встановив прослуховування у Державній судовій адміністрації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інженер завантажив шкідливе програмне забезпечення, віднесене до категорії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, на низку ноутбуків

Прокуратурою Києва спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у столиці, завершено досудове розслідування за фактом використання шкідливого програмного забезпечення для здійснення негласної аудіофіксації у приміщеннях Державної судової адміністрації України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За версією обвинувачення, у серпні-вересні 2018 року інженер відділу Державного підприємства «Інформаційні судові системи», використовуючи своє службове становище, завантажив шкідливе програмне забезпечення, віднесене до категорії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, на низку ноутбуків, які використовувались для налаштування роботи комп’ютерів, локальної мережі та Дата-центру Державної судової адміністрації України.

У подальшому вказана особа вжила заходів щодо маскування зазначеного програмного забезпечення та забезпечення його автоматичного запуску разом із операційною системою.

Зазначене програмне забезпечення упродовж трьох місяців здійснювало негласну аудіофіксацію у приміщеннях Державної судової адміністрації України.

За результатами розслідування інженеру відділу ДП «Інформаційні судові системи» висунуто обвинувачення у незаконному придбанні та використанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та у розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 КК України.

Обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Підозрюваному загрожує до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.