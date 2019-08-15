Профспілки висунули кандидатів на посаду нового керівника Мінрегіонбуду



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Професійні спілки готуються представити президенту свою програму вкрай необхідних галузевих реформ

Профспілки готуються до обговорення кандидатів з Зеленським

14 професійних і громадських об'єднань на круглому столі озвучили своїх кандидатів на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Тепер вони готуються до їх обговорення з президентом України Володимиром Зеленським, а також планують представити главі держави свою програму необхідних галузевих реформ.

Про це йдеться в пресрелізі «Українського клубу нерухомості» (URE Club), який виступив організатором круглого столу.

«Зараз обговорення кандидатів на посади керівників міністерств справедливо перебуває в публічній площині. Тому професійне співтовариство будівельної галузі приєдналася до цього процесу, напрацювавши ряд пропозицій, які можуть стати вагомими при виборі нового керівника Мінрегіонбуду», - заявила Ольга Соловей, співзасновник URE Club.

Під час обговорення потенційних кандидатів були названі прізвища найбільш професійних представників галузі, які здатні забезпечити сталий розвиток і поглибити реформи в області - Олексій Чернишов, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners, Лев Парцхаладзе, перший заступник міністра Мінрегіонбуду ,, екс-заступник голови комітету з питань будівництва , містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Верховної Ради VI скликання і Олена Шуляк, народний депутат України, співвласниця а компанії Midland Development.

Учасники круглого столу відзначили, що персоналії не так важливі, якщо запропонований президентом глава профільного міністерства буде відповідати певним критеріям, сформовані учасниками зустрічі і за умови продовження стратегічних цілей і напрацювань галузі.

Під час обговорення кандидатів, за даними прес-релізу, учасники професійних співтовариств користувалися таким принципам: 1) новий міністр повинен бути поза політичної кон'юнктури, 2) досвід успішної роботи в області не менше 10 років, 3) відсутність будь-яких корупційних скандалів, прямо або побічно пов'язаних з кандидатом, 4) особисте бачення стратегії розвитку галузі на найближчі 5-10 років, 5) менеджерські здібності: здатність сформувати команду з професіоналів ринку.

Як зазначив під час круглого столу президент Союзу виробників будівельних матеріалів Іван Салія, будівельна галузь є ключовою складовою економічного розвитку для будь-якої країни, а в українських реаліях, будівництво, по суті, одна з небагатьох сфер, яка дає стабільних розвиток країни.

Салій повідомив, що учасники круглого столу ініціюють відкриту зустріч з президентом Володимиром Зеленським для обговорення існуючих проблем та подання головних завдань щодо реформування галузі.

«Професійна спільнота зацікавлена у відкритому діалозі, який би дозволив висловити не тільки побажання щодо майбутнього глави Мінрегіонбуду, а й представити свою програму вкрай необхідних галузевих реформ», - підсумував він.