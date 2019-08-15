  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Министр Омелян позавтракал с ню-моделью, которая обещала раздеться на мосту в Днепре

    • Розсилка
    Министр Омелян позавтракал с ню-моделью, которая обещала раздеться на мосту в Днепре
    daily.rbc.ua

    Фотомодель Аси Микович приехала из Днепра в Киев для инспектирования «уставших» мостов

    Девушка уже успела встретиться с главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и опубликова в своем Instagram совместное фото, а также поделилась с фанами, о чем беседовала с чиновником.

    «За завтраком обсудили с Министром инфраструктуры перспективы развития отрасли мостостроения в Украине», - написала девушка.

    68718274_2397038990378651_7757816654431518720_n_01
    Ася Микович с Владимиром Омеляном Фото: instagram.com/asi_mikovich

    Омелян - не первый министр, который возжелал обсудить теорию и практику мостостроения с красивой девушкой из Днепра. В Киев она приехала по приглашению бывшего министра экологии Игоря Шевченко.

    68546500_483335182480115_1763501253771395072_n
    Ася Микович и Игорь Шевченко Фото: instagram.com/asi_mikovich

    «По приглашению Министра экологии (2014-2015) Игоря Шевченко ездила инспектировать «уставшие» киевские мосты», - отчиталась ню-модель, далее удивив читателей профессиональным описанием дефектов и конструктивных особенностей сооружений.

    68282815_1095951257277571_1680963303876067328_n
    Ася Микович и Игорь Шевченко Фото:instagram.com/asi_mikovich

    Ася Микович, прославилась после того, как своеобразно поддержала мэра Днепра Бориса Филатова в его споре с Владимиром Зеленским.

    Напомним, мэр города и президент ударили по рукам: если ремонт-долгострой, который длится уже три года, не закончится к 14 сентября, Филатов уходит в отставку. А если мост ко Дню города все же сдадут, мэр остается при полномочиях, а Зеленский приезжает к нему в гости - отметить праздник вместе с горожанами.

    «Мэр Днепра из-за пари с президентом полностью перекрыл Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября. На одном из букмекерских сайтов принимаются ставки на победу в этом споре. Коэффициент на победу мэра в данный момент в два раза меньше. В поддержу людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари», - написала девушка у себя в Instagram.

    68751383_1315887181910288_2957862265002393600_n
    instagram.com/asi_mikovich

    «Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 я повторю эту съемку без одежды», - заинтриговала она.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    instagram.com/asi_mikovich
    instagram.com/asi_mikovich
    instagram.com/asi_mikovich
    instagram.com/asi_mikovich
    instagram.com/asi_mikovich
    instagram.com/asi_mikovich
    instagram.com/asi_mikovich
    instagram.com/asi_mikovich
    instagram.com/asi_mikovich

    С тех пор известность девушки в кругах истеблишмента и сопутствующая ей карьера пошли в гору. Теперь красавица имеет репутацию специалистки по мостам.

    Джерело: kp.ua

    Читайте також
    ремонт Киев президент праздник мэр Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ