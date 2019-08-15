Министр Омелян позавтракал с ню-моделью, которая обещала раздеться на мосту в Днепре



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daily.rbc.ua

Фотомодель Аси Микович приехала из Днепра в Киев для инспектирования «уставших» мостов

Девушка уже успела встретиться с главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и опубликова в своем Instagram совместное фото, а также поделилась с фанами, о чем беседовала с чиновником.

«За завтраком обсудили с Министром инфраструктуры перспективы развития отрасли мостостроения в Украине», - написала девушка.

Ася Микович с Владимиром Омеляном Фото: instagram.com/asi_mikovich

Омелян - не первый министр, который возжелал обсудить теорию и практику мостостроения с красивой девушкой из Днепра. В Киев она приехала по приглашению бывшего министра экологии Игоря Шевченко.

Ася Микович и Игорь Шевченко Фото: instagram.com/asi_mikovich

«По приглашению Министра экологии (2014-2015) Игоря Шевченко ездила инспектировать «уставшие» киевские мосты», - отчиталась ню-модель, далее удивив читателей профессиональным описанием дефектов и конструктивных особенностей сооружений.

Ася Микович и Игорь Шевченко Фото:instagram.com/asi_mikovich

Ася Микович, прославилась после того, как своеобразно поддержала мэра Днепра Бориса Филатова в его споре с Владимиром Зеленским.

Напомним, мэр города и президент ударили по рукам: если ремонт-долгострой, который длится уже три года, не закончится к 14 сентября, Филатов уходит в отставку. А если мост ко Дню города все же сдадут, мэр остается при полномочиях, а Зеленский приезжает к нему в гости - отметить праздник вместе с горожанами.

«Мэр Днепра из-за пари с президентом полностью перекрыл Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября. На одном из букмекерских сайтов принимаются ставки на победу в этом споре. Коэффициент на победу мэра в данный момент в два раза меньше. В поддержу людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари», - написала девушка у себя в Instagram.

instagram.com/asi_mikovich

«Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 я повторю эту съемку без одежды», - заинтриговала она.

С тех пор известность девушки в кругах истеблишмента и сопутствующая ей карьера пошли в гору. Теперь красавица имеет репутацию специалистки по мостам.

Джерело: kp.ua