В Україні будуватимуть пологові будинки з одномісними палатами



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У більшості пологових будинків, якщо це не приватні заклади, новоспечені мами з новонародженими розміщуються і по 2-3, а то й по 4 людини в палаті

В одномісних палатах також обов’язково буде душ та туалет

В Україні будуватимуть пологові будинки з одномісними палатами. Такі зміни пропонується внести у проект нових державних будівельних норм щодо закладів охорони здоров’я.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні у більшості пологових будинків, якщо це не приватні заклади, новоспечені мами з новонародженими розміщуються і по 2-3, а то й по 4 людини в палаті. Це дискомфортно. Тому зараз оновлюємо чинні будівельні норми щодо проектування медичних закладів і пропонуємо проектувати окремі палати в пологових будинках. Щоб там також обов’язково був душ та туалет. Це необхідні речі», - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Мінрегіон також пропонував ввести низку змін у будівельні норми для проектування дитячих лікарень з сучасними окремими палатами для одночасного перебування дитини з батьками. Це комфорт маленьких пацієнтів та спокій їх батьків, які зможуть бути поряд зі своєю дитиною.

Довідково, державні будівельні норми «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» поширюється на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків.

У проекті нового ДБН пропонується переглянути вимоги щодо:

· місткості лікарняних палат - як звичайних, так і для батьків з дітьми або мам та новонароджених;

· комфорту в палатах та забезпеченості їх санітарними кімнатами;

· спеціального обладнання для палат;

· інклюзивності медичних закладів;

· проектування службових приміщень для персоналу;

· влаштування публічного простору лікарень: вимоги до проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптеки, місць для дитячих візків, зони очікування;

· рекуперації та вентиляції;

· тощо.

Проект нового ДБН розробляється за активної участі Міністерства охорони здоров’я України, фахівців галузі, експертів та громадськості.