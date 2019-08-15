  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Україні будуватимуть пологові будинки з одномісними палатами

    • Розсилка
    У більшості пологових будинків, якщо це не приватні заклади, новоспечені мами з новонародженими розміщуються і по 2-3, а то й по 4 людини в палаті - В Україні будуватимуть пологові будинки з одномісними палатами
    У більшості пологових будинків, якщо це не приватні заклади, новоспечені мами з новонародженими розміщуються і по 2-3, а то й по 4 людини в палаті

    В одномісних палатах також обов’язково буде душ та туалет

    В Україні будуватимуть пологові будинки з одномісними палатами. Такі зміни пропонується внести у проект нових державних будівельних норм щодо закладів охорони здоров’я.

    Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

    «Сьогодні у більшості пологових будинків, якщо це не приватні заклади, новоспечені мами з новонародженими розміщуються і по 2-3, а то й по 4 людини в палаті. Це дискомфортно. Тому зараз оновлюємо чинні будівельні норми щодо проектування медичних закладів і пропонуємо проектувати окремі палати в пологових будинках. Щоб там також обов’язково був душ та туалет. Це необхідні речі», - зазначив він.

    Читайте також

    1_08

    Нагадаємо, що раніше Мінрегіон також пропонував ввести низку змін у будівельні норми для проектування дитячих лікарень з сучасними окремими палатами для одночасного перебування дитини з батьками. Це комфорт маленьких пацієнтів та спокій їх батьків, які зможуть бути поряд зі своєю дитиною.

     Довідково, державні будівельні норми «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» поширюється на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків.

    У проекті нового ДБН пропонується переглянути вимоги щодо:

    ·  місткості лікарняних палат - як звичайних, так і для батьків з дітьми або мам та новонароджених;

    ·  комфорту в палатах та забезпеченості їх санітарними кімнатами;

    ·  спеціального обладнання для палат;

    ·  інклюзивності медичних закладів;

    ·  проектування службових приміщень для персоналу;

    ·  влаштування публічного простору лікарень: вимоги до проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптеки, місць для дитячих візків, зони очікування;

    ·  рекуперації та вентиляції;

    · тощо.

    Проект нового ДБН розробляється за активної участі Міністерства охорони здоров’я України, фахівців галузі, експертів та громадськості.

    Читайте також
    діти будівництво Україна пологовий будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ