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    Путін списав Киргизстану $240 млн боргу

    Путін і киргизький президент схвалили протокол про списання боргу у червні 2017 року
    Президент Росії Володимир Путін 5 лютого підписав закон про списання з Киргизстану кредитної заборгованості в розмірі $240 млн. Документ опубліковано на порталі державної системи правової інформації РФ. Видання «Рбк» нагадує, що Путін і киргизький президент Алмазбек Атамбаєв схвалили відповідний протокол у червні 2017
    • Сьогодні, 02:48
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    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Путін і киргизький президент схвалили протокол про списання боргу у червні 2017 року

    Президент Росії Володимир Путін 5 лютого підписав закон про списання з Киргизстану кредитної заборгованості в розмірі $240 млн.

    Документ опубліковано на порталі державної системи правової інформації РФ.

    Видання «Рбк» нагадує, що Путін і киргизький президент Алмазбек Атамбаєв схвалили відповідний протокол у червні 2017 року.

    У 2013 році Росія списала Киргизстану $188,9 млн. Проте Бішкек залишився винним Москві ще $300 млн. Оскільки Киргизстан не міг повернути борг, країни домовилися списувати його по $30 млн на рік. Водночас до травня 2017 року було списано лише $60 млн.

    У 2016 році Путін пробачив борг Узбекистану на $865 млн. До цього Монголії, Афганістану та Лівії РФ списала заборгованість на загальну суму понад $16 млрд, зазначило видання.

    Нагадаємо, Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн.

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