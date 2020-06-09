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    Економіка та фінанси

    RAB-тариф в перспективі знизить тарифи на електроенергію

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    <p>Головна мета впровадження RAB-тарифу &ndash; це модернізація електромереж, які в Україні зношені на 60-80%</p> - RAB-тариф в перспективі знизить тарифи на електроенергію

    Головна мета впровадження RAB-тарифу – це модернізація електромереж, які в Україні зношені на 60-80%

    Впровадження RAB-тарифу впливає тільки на розподіл електроенергії

    Запровадження стимулюючих тарифів (RAB-тарифів) не призведе до суттєвого подорожчання споживчого кошика українців, натомість в середньостроковій перспективі знизить тарифи та значно покращить якість електропостачання.

    Про це заявив виконавчий директор ГС «Розумні електромережі України» Олександр Візір в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Він підкреслив, що головна мета стимулюючого тарифоутворення – це модернізація електромереж, які в Україні зношені на 60-80%.

    «Позитив RAB-регулювання для споживача однозначний – це покращення якості: менше відключень, менше перепадів напруги, менше виходів з ладу електроприладів», - зазначив Візір.

    За його словами, впровадження RAB-тарифу впливає тільки на розподіл електроенергії. В кінцевій платіжці за електроенергію вартість розподілу становить близько 20%. Тому зростання стосуватиметься лише цієї частини тарифу. «За нашими підрахунками роздрібна ціна може зрости максимум до 10%», - заявив Візір.

    Також експерт зазначив, що доля розподілу електроенергії в виробництві товарів споживчого кошика не значна. «При введені RAB-тарифу ціна розподілу електроенергії в батоні збільшиться на 2,3%, в кілограмі цукру – на 3,3%, в молоці – 1,3%, в маслі – на 0,5%», - спрогнозував Олександр Візір.

    Він додав, що згідно з дослідженням ДП «Укрпромзовнішекспертиза», що підпорядковане відомству Міністерства розвитку економіки, середньостатистичний українець витрачає на електроенергію лише 1% від всіх річних витрат.

    «RAB-тариф призведе до зростання вартості електроенергії одноразово, а потім, в середньостроковій перспективі, вартість розподілу зменшиться за рахунок зменшення втрат в зношених мережах», - підкреслив Олександр Візір.

    Керівник Спілки повідомив, що в мережах щороку втрачається більше 10% електроенергії, яка виробляється в країні. «Але кінцевий споживач платить за цю втрачену електроенергію, вона закладена в тарифі. Якщо втрати зменшаться вдвічі, то і тариф зменшиться», - підсумував Візір.

    Нагадаємо, громадська спілка «Розумні електромережі України» та її учасники виступають за перехід на стимулюючий тариф операторів системи розподілу електроенергії (ОСР) за міжнародною практикою.

    Зокрема, в ГС виступили проти  розділення регуляторної бази активів на нову і стару та заявили, що єдина регуляторна база сприятиме залученню інвестицій в галузь.

     

    тарифи електроенергія Україна
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