RAB-тарифи сприятимуть успішній приватизації державних обленерго – член НКРЕКП

Впровадження RAB-тарифу є стратегічним кроком країни до оновлення електромереж

Впровадження RAB-тарифу – позитивний сигнал для інвесторів, щоб зацікавити їх придбати державні пакети акцій за досить високою ціною

Нове стимулююче регулювання для обленерго (RAB-тариф) буде сприяти приватизації державних пакетів акцій обленерго. Про це заявив член Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Руслан Кайдаш в рамках Українського енергетичного форуму.

Руслан Кайдаш повідомив, що впровадження RAB-тарифу – позитивний сигнал для інвесторів, щоб зацікавити їх придбати державні пакети акцій за досить високою ціною.

«При спілкуванні з Фондом держмайна вони просили пришвидшити впровадження (RAB-тарифу) для того, щоб якомога швидше провести приватизацію і виставити на аукціони державні пакети акцій. Зрозуміло, що найвигідніше це робити коли вже встановлене стимулююче регулювання», – заявив член НКРЕКП.

Кайдаш заявив, що цього етапу вже досягнуто, тому є зацікавленість інвесторів в приватизації.

Зазначимо, що Прем’єр Міністр Денис Шмигаль в рамках Українського енергетичного форуму назвав впровадження RAB-тарифу стратегічним кроком країни до оновлення електромереж.

Нагадаємо, раніше партнер аудиторської компанії «великої четвірки» Deloitte Артур Огаджанян зазначив, що RAB-тариф робить сферу розподілу електроенергії вигідною обленерго і споживачам.

Раніше повідомлялося, що запровадження стимулюючих тарифів (RAB-тарифів) не призведе до суттєвого подорожчання споживчого кошика українців, натомість в середньостроковій перспективі знизить тарифи та значно покращить якість електропостачання.

Нагадаємо, громадська спілка «Розумні електромережі України» та її учасники виступають за перехід на стимулюючий тариф операторів системи розподілу електроенергії (ОСР) за міжнародною практикою.

Зокрема, в ГС виступили проти розділення регуляторної бази активів на нову і стару та заявили, що єдина регуляторна база сприятиме залученню інвестицій в галузь.