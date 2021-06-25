Їсти досхочу. В Україні добряче знизяться ціни на сезонну ягоду

Середня ціна на вишню в цьому сезоні може бути нижче, ніж в минулому році

Перші невеликі партії популярної ягоди на початку тижня надійшли на ринок

На поточному тижні в Україні стартував збір вишні. Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, незважаючи на те, що сезон продажів вишні в цьому році почався на тиждень пізніше, ніж зазвичай, ціни на дані ягоди вже почали знижуватися.

«Перші невеликі партії вишні на початку тижня надійшли на ринок по 30-40 грн/кг ($1,10-1,47/кг), але вже на сьогоднішній день відпускні ціни на дані ягоди знизилися до 25 грн/кг ($0,92/кг). При цьому, більш масово вийти на ринок виробники планують тільки з наступного тижня», – йдеться в повідомленні.

Зниження відпускних цін у сегменті вишні на самому початку поточного сезону виробники пояснюють досить низьким попитом на дану ягоду. Варто зазначити, що на сьогоднішній день практично за такими ж цінами можна придбати і черешню, і суницю садову. Також не поспішають приступати до закупівель вишні і переробні підприємства, оскільки така ціна для них все одно є високою.

«У той же час оператори ринку вважають, що середня ціна на вишню в цьому сезоні може бути нижче, ніж в минулому році, завдяки більш високому врожаю. Варто відзначити, що саме вишня з усіх кісточкових менш постраждала від несприятливих погодних умов. При цьому, багато виробників прогнозують зниження цін в даному сегменті вже з наступного тижня», – додали аналітики.

До слова, аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів.

Раніше повідомлялося, що через вологу погоду цього року черешні в Україні буде обмаль і вона буде недешевою. Так, у Мелітополі дощі зіпсували високий урожай черешні, який пророкували аграрії. Садівники з досадою відзначають, що на дереві насилу можна знайти ягоди, які залишилися цілими.

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